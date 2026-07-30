Fuerzas israelíes allanaron la localidad de Tell por la mañana, confiscaron cuatro viviendas palestinas y las convirtieron en cuarteles militares.

El Ejército israelí convierte 4 viviendas palestinas en cuarteles militares durante una incursión en Cisjordania Fuerzas israelíes allanaron la localidad de Tell por la mañana, confiscaron cuatro viviendas palestinas y las convirtieron en cuarteles militares.

El Ejército israelí convirtió este jueves cuatro viviendas palestinas en cuarteles militares durante una incursión en la ciudad de Tell, al suroeste de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes comenzaron a establecer un nuevo puesto avanzado en territorio palestino en Jenín.

Según fuentes locales consultadas por la Agencia Anadolu, las fuerzas israelíes allanaron Tell por la mañana, confiscaron cuatro viviendas palestinas y las convirtieron en cuarteles militares.

Las fuerzas también allanaron la zona entre las ciudades de Tell y Surra, sin que se registraran detenciones ni enfrentamientos de inmediato, añadieron las fuentes.

La incursión se produjo días después de que las fuerzas israelíes atacaran Tell, causando la muerte de cuatro palestinos y dos israelíes, e incendiando viviendas y propiedades palestinas, en medio de acusaciones de que el ejército israelí brindó protección a los atacantes.

Esto coincide además con el llamamiento de las fuerzas israelíes a realizar una marcha el viernes hacia el lugar donde murieron dos israelíes cerca de la ciudad.

Por otra parte, el grupo de derechos humanos Al-Baidar declaró que el jueves, las fuerzas de ocupación israelíes comenzaron a instalar un nuevo asentamiento ilegal en territorio palestino en la aldea de Fuqu’a, al noreste de Jenin, en el norte de Cisjordania.

El martes, las fuerzas de ocupación israelíes instalaron otro asentamiento en terrenos pertenecientes a la localidad de Yasuf, al este de Salfit, también en el norte de Cisjordania.

Jumaa Abdel Fattah, jefe del consejo de la aldea de Yasuf, declaró a Anadolu que las fuerzas de ocupación israelíes instalaron una tienda de campaña en la zona de Al-Nasba, al noreste de la localidad, a unos 50 metros de las viviendas palestinas.

Según grupos palestinos e israelíes que monitorean la actividad de los asentamientos, los asentamientos ilegales, establecidos por las fuerzas de ocupación israelíes sin autorización oficial del gobierno israelí, suelen convertirse en el núcleo de asentamientos que posteriormente se legalizan o se conectan a la infraestructura de asentamientos ya existentes.

Según la organización israelí de vigilancia de los asentamientos, Peace Now, actualmente existen 141 asentamientos y 360 puestos avanzados de asentamientos en Cisjordania, además de 15 asentamientos en Jerusalén Este.

*Traducido por Daniel Gallego.