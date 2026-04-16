La decisión se tomó "aunque el ejército aún no ha llevado a cabo una investigación interna" sobre el incidente.

El Ejército israelí autoriza el regreso al servicio de soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino La decisión se tomó "aunque el ejército aún no ha llevado a cabo una investigación interna" sobre el incidente.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, autorizó el regreso al servicio de soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, según informó este jueves el diario Haaretz.

Zamir permitió que miembros de la Unidad 100, acusados de abusar de una detenida de la Franja de Gaza en la base, reanudaran sus funciones en la reserva tras la retirada de los cargos.

La decisión se tomó "aunque el ejército aún no ha llevado a cabo una investigación interna" sobre el incidente. "La investigación no impide que los soldados sirvan en la reserva, y la investigación interna se completará lo antes posible", citó el periódico a las autoridades militares.

En julio de 2024, soldados del centro de detención torturaron y agredieron sexualmente a un detenido palestino, causándole graves lesiones, incluyendo daños rectales.

Según la acusación, los soldados golpearon al detenido, lo arrastraron por el suelo, lo pisotearon, le aplicaron descargas eléctricas y uno de ellos lo apuñaló en las nalgas, causándole fracturas de costillas y una perforación de pulmón.

Más de 9.600 palestinos, entre ellos mujeres y niños, se encuentran recluidos en cárceles israelíes, donde sufren torturas, inanición y negligencia médica, lo que ha provocado la muerte de decenas de ellos, según organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos.

*Traducido por Daniel Gallego.