Por otra parte, un video que circula desde el lunes por la noche muestra a un palestino de Cisjordania ocupada tras ser arrestado por el ejército israelí por monitorear las redadas militares israelíes a través de un grupo de Telegram.

El Ejército israelí arresta a 21 palestinos, entre ellos detenidos liberados, en la Cisjordania ocupada Por otra parte, un video que circula desde el lunes por la noche muestra a un palestino de Cisjordania ocupada tras ser arrestado por el ejército israelí por monitorear las redadas militares israelíes a través de un grupo de Telegram.

Según la Oficina de Prensa de los Prisioneros, el ejército israelí arrestó a 21 palestinos, entre ellos detenidos liberados, durante una serie de redadas en la Cisjordania ocupada la madrugada del martes.

En el sur de Cisjordania, el grupo informó en un comunicado que el ejército allanó el campamento de refugiados de Al-Fawwar, al sur de Hebrón, irrumpió en decenas de viviendas y detuvo a unos 25 palestinos, a quienes sometió a interrogatorios antes de liberar a la mayoría. Seis permanecen detenidos.

En la gobernación de Belén, el ejército arrestó a 11 palestinos de diferentes zonas, entre ellos el ex prisionero Marwan Mahmoud Fararja, secretario del movimiento Fatah en el campamento de refugiados de Aida, según el grupo.

En el norte de Cisjordania, el ejército israelí arrestó a un palestino de la aldea de Kafr Qalil, al este de Nablus, y a otro de la ciudad de Tammun, al sur de la gobernación de Tubas, añadió el grupo.

Las fuerzas israelíes también arrestaron a dos palestinos en la gobernación de Tulkarem tras allanar y registrar sus domicilios, según el comunicado.

«Las amplias y simultáneas campañas de arresto en varias gobernaciones reflejan una escalada continua en la política de ocupación contra los palestinos, especialmente ex prisioneros y activistas, mediante redadas nocturnas, interrogatorios masivos y abusos contra la población civil», declaró la Oficina de Prensa de los Prisioneros.

Por otra parte, un video que circula desde el lunes por la noche muestra a un palestino de Cisjordania ocupada tras ser arrestado por el ejército israelí por monitorear las redadas militares israelíes a través de un grupo de Telegram.

El palestino, originario de la aldea de Arbouna, al este de Jenin, aparece en el video sentado en una silla en un lugar público, mientras dos soldados israelíes le apuntan con sus fusiles y un tercer soldado, identificado en el video como «Capitán Youssef», lo filma.

El ejército israelí obligó al palestino a enviar un mensaje a los miembros de su grupo de Telegram, indicando que habían llegado a su domicilio y lo habían arrestado. Instó a sus seguidores a abandonar el grupo y advirtió que el ejército arrestaría a cualquiera que permaneciera en él.

«Conozco a todos los miembros del grupo, y a todos los que filmaron al ejército o lo molestaron», dijo el oficial israelí en la grabación, y añadió: «Atacamos a cualquiera que se salga con la suya».

«Aconsejo a todos los miembros de este grupo que lo abandonen para preservar su seguridad y la de sus familias», dijo el portavoz.

El joven, que dirigía el grupo que los residentes de la zona utilizaban para seguir los movimientos del ejército israelí y sus incursiones en pueblos y ciudades, fue arrestado en Arbouna, según informaron fuentes locales a Anadolu.

El ejército israelí no se pronunció de inmediato sobre el incidente.

*Traducido por Daniel Gallego.