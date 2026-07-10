El Ejército israelí arrancó de raíz más de 300 olivos en tierras agrícolas del Valle del Jordán

Lina Altawell
10 Julio 2026•Actualizar: 10 Julio 2026
El Ejército israelí arrancó de raíz más de 300 olivos y cortó las tuberías de agua que abastecían a unos 11.120 acres de tierras agrícolas en el norte del Valle del Jordán.
La Organización Palestina de Derechos Humanos Al-Bidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos declaró que el ejército arrancó de raíz más de 300 olivos y vides y cortó las tuberías de agua que abastecían a las tierras de cultivo en la llanura de Al-Baqi'a, al este de la aldea de Atouf, en la provincia de Tubas.
El uso de excavadoras formaba parte de las obras para abrir una carretera militar y construir un muro, lo que amenaza grandes extensiones de tierras de cultivo y causa graves daños a los agricultores, las fuentes de agua y los recursos agrícolas en el norte del Valle del Jordán, según la organización.
La comisión afirmó que los ocupantes también arrancaron de raíz y dañaron 23.145 árboles durante el primer semestre del año, incluidos 11.383 olivos.
*Traducido por Daniel Gallego.