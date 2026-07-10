También cortó las tuberías de agua que abastecían a las tierras de cultivo en la llanura de Al-Baqi'a, al este de la aldea de Atouf, en la provincia de Tubas.

El Ejército israelí arrancó de raíz más de 300 olivos en tierras agrícolas del Valle del Jordán También cortó las tuberías de agua que abastecían a las tierras de cultivo en la llanura de Al-Baqi'a, al este de la aldea de Atouf, en la provincia de Tubas.

El Ejército israelí arrancó de raíz más de 300 olivos y cortó las tuberías de agua que abastecían a unos 11.120 acres de tierras agrícolas en el norte del Valle del Jordán.

La Organización Palestina de Derechos Humanos Al-Bidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos declaró que el ejército arrancó de raíz más de 300 olivos y vides y cortó las tuberías de agua que abastecían a las tierras de cultivo en la llanura de Al-Baqi'a, al este de la aldea de Atouf, en la provincia de Tubas.

El uso de excavadoras formaba parte de las obras para abrir una carretera militar y construir un muro, lo que amenaza grandes extensiones de tierras de cultivo y causa graves daños a los agricultores, las fuentes de agua y los recursos agrícolas en el norte del Valle del Jordán, según la organización.

La comisión afirmó que los ocupantes también arrancaron de raíz y dañaron 23.145 árboles durante el primer semestre del año, incluidos 11.383 olivos.

*Traducido por Daniel Gallego.