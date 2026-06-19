El ejército israelí informó que el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, originario de Beit HaShita y comandante del 52 Batallón de la 401 Brigada, falleció en combate.

El Ejército israelí anuncia la muerte de 4 de sus militares en un ataque de Hizbullah en el sur del Líbano El ejército israelí informó que el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, originario de Beit HaShita y comandante del 52 Batallón de la 401 Brigada, falleció en combate.

Cuatro soldados israelíes, entre ellos un comandante de batallón, murieron en el sur del Líbano tras un ataque de Hezbolá contra su tanque, según informaron el ejército israelí y medios locales este viernes.

En un comunicado, el ejército israelí informó que el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, originario de Beit HaShita y comandante del 52 Batallón de la 401 Brigada, falleció en combate.

El ejército añadió que otros tres soldados también murieron en el ataque, pero sus identidades aún no se han confirmado y se darán a conocer posteriormente.

El periódico digital israelí The Times of Israel citó un comunicado militar que indicaba que un tanque del ejército israelí fue atacado con un dron antitanque de Hezbolá durante la noche en la localidad libanesa de Kfar Tebnit, causando la muerte de cuatro soldados israelíes.

Este viernes por la mañana, al menos 24 personas murieron y varias resultaron heridas en una serie de ataques israelíes en el sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA), la agencia oficial de noticias libanesa.

A pesar del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que según se informó incluía disposiciones para poner fin a las hostilidades en el Líbano, los ataques israelíes continuaron después de la medianoche. La agencia de noticias NNA informó que los ataques alcanzaron viviendas habitadas en Al-Sharqiyah, Harouf y Kfar Sir, en el distrito de Nabatieh, causando víctimas y dejando a varias personas desaparecidas.

Según las últimas cifras oficiales, la ofensiva militar israelí en el Líbano, que comenzó el 2 de marzo, ha dejado 3912 muertos, 11 873 heridos y más de un millón de desplazados.

Durante la reciente campaña militar, las fuerzas israelíes avanzaron más de 10 kilómetros en territorio libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.