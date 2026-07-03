El Ejército informó que la Brigada Givati concluyó su misión de combate durante una ceremonia en el Campamento Filon, en el norte de Israel, a la que asistió el jefe del Comando Norte, el general de división Rafi Milo.

El Ejército israelí anuncia el fin de su misión en el sur del Líbano tras ocho meses de operaciones El Ejército informó que la Brigada Givati concluyó su misión de combate durante una ceremonia en el Campamento Filon, en el norte de Israel, a la que asistió el jefe del Comando Norte, el general de división Rafi Milo.

El ejército israelí anunció que la Brigada Givati completó su misión en el sur del Líbano tras ocho meses de operaciones, mientras las fuerzas israelíes continúan ocupando varias zonas del país y perpetrando ataques.

Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de 4.298 personas desde octubre de 2023.

En un comunicado, el ejército informó que la brigada concluyó su misión de combate durante una ceremonia en el Campamento Filon, en el norte de Israel, a la que asistió el jefe del Comando Norte, el general de división Rafi Milo.

El ejército indicó que la brigada inicialmente llevó a cabo operaciones de defensa fronteriza antes de lanzar ofensivas terrestres en Khiam, Bint Jbeil y zonas al norte del río Litani.

Afirmó que la brigada destruyó cientos de posiciones de Hezbolá, eliminó a cientos de combatientes y confiscó más de 1.000 armas.

El ejército no dio ninguna razón para finalizar el despliegue.

El diario israelí Haaretz informó que la medida formaba parte de un redespliegue de tropas más amplio y de retiradas parciales de ciertas aldeas, en el marco de acuerdos sobre el terreno vinculados a un acuerdo marco negociado por Estados Unidos y firmado con el Líbano la semana pasada.

Otro medio israelí, Yedioth Ahronoth, afirmó que la medida reflejaba "presión política y operativa" y buscaba consolidar una zona de amortiguación en lugar de poner fin a la presencia militar israelí en el sur del Líbano.

El sábado pasado, la Radio del Ejército israelí informó que las fuerzas armadas habían comenzado a reducir su presencia terrestre en el sur del Líbano de cinco a dos divisiones tras la firma del acuerdo marco.

Beirut y Tel Aviv firmaron el acuerdo, mediado por Estados Unidos, el viernes pasado, que prevé una retirada israelí gradual del territorio libanés, comenzando con dos zonas piloto no especificadas.

Sin embargo, el acuerdo no establece un calendario para la retirada completa y condiciona las futuras reducciones a que el ejército libanés asuma las responsabilidades de seguridad y al desarme de los grupos armados no estatales, incluido Hezbolá.

*Traducido por Daniel Gallego.