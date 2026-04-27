El ejército israelí también llevó a cabo arrestos similares en las localidades de Al-Ram y Kafr Aqab, según testigos.

El ejército israelí allana el campamento de refugiados de Qalandia y confisca viviendas palestinas El ejército israelí también llevó a cabo arrestos similares en las localidades de Al-Ram y Kafr Aqab, según testigos.

El ejército israelí allanó este lunes el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de la Jerusalén Este ocupada, y confiscó viviendas palestinas tras evacuar a sus residentes, convirtiendo algunas en centros de detención e interrogatorio.

Un gran contingente israelí entró en el campamento y en las afueras de las localidades cercanas de Kafr Aqab y Al-Ram, al norte de Jerusalén, y comenzó a allanar viviendas palestinas antes de evacuar varias y utilizarlas con fines militares, incluyendo la detención e interrogatorio de palestinos, según relataron testigos a la Agencia Anadolu (AA).

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una amplia campaña de arrestos contra presos liberados y familiares de detenidos palestinos, y añadieron que se les informó a los residentes que la operación militar duraría aproximadamente 24 horas.

En un incidente relacionado, el ejército desplegó drones sobre el campamento durante los allanamientos, mientras que videos difundidos mostraban allanamientos de viviendas y puertas forzadas, en medio de una creciente tensión entre los residentes.

El ejército israelí también llevó a cabo arrestos similares en las localidades de Al-Ram y Kafr Aqab, según testigos.

El campamento de refugiados de Qalandia se encuentra junto a una carretera principal que conecta Jerusalén y Ramala, en una zona donde frecuentemente se producen tensiones entre palestinos y el ejército israelí.

Desde octubre de 2023, Cisjordania ha experimentado un aumento de las operaciones militares y los ataques de la ocupación, que han provocado la muerte de al menos 1.154 palestinos, heridas a unos 11.750 y la detención de casi 22.000, según datos oficiales palestinos.

*Traducido por Daniel Gallego.