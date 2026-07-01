Las fuerzas israelíes también arrasaron carreteras, incluida la que une la zona de Hamoul con Naqoura y Aita al-Shaab, y talaron árboles a ambos lados.

El Ejército israelí aísla una ciudad en la Cisjordania ocupada Las fuerzas israelíes también arrasaron carreteras, incluida la que une la zona de Hamoul con Naqoura y Aita al-Shaab, y talaron árboles a ambos lados.

El ejército israelí aisló la ciudad de Sinjil, en la Cisjordania central ocupada, este miércoles tras cerrar la última carretera que la conectaba con las aldeas cercanas, según informaron funcionarios locales.

El alcalde de Sinjil, Moataz Tawafsha, declaró que las fuerzas israelíes bloquearon la última vía de acceso a la ciudad con terraplenes, calificando la medida de "sin precedentes", y añadió que los bloqueos se extienden ahora más allá de las entradas principales, afectando a carreteras secundarias y agrícolas, dejando a Sinjil completamente aislada.

Según Tawafsha, las fuerzas israelíes han cerrado seis entradas principales y dieciséis carreteras secundarias y agrícolas con verjas de hierro, terraplenes y barreras de piedra, como parte de un asedio intensificado a la ciudad. "En Sinjil, la ocupación no solo ha cerrado las carreteras; está intentando impedir el acceso a los medios de subsistencia, la vida, la atención médica y la educación", afirmó.

El alcalde acusó a las autoridades israelíes de imponer "toda forma de castigo colectivo" a la ciudad y afirmó que buscan aislar y asfixiar a sus habitantes. “Lo que está ocurriendo no es simplemente el cierre de carreteras, sino el bloqueo total de la ciudad y una escalada sin precedentes que está aumentando el sufrimiento de los residentes”, añadió Tawafsha.

Asimismo, llamó a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales para que intervengan urgentemente y detengan la política de castigo colectivo de Israel en la ciudad, situada al norte de Ramala.

*Traducido por Daniel Gallego.