El Mando Central de Estados Unidos comunico que su acción fue en “respuesta inmediata a los recientes ataques iraníes contra barcos mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

El Ejército estadounidense “completa una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán” El Mando Central de Estados Unidos comunico que su acción fue en “respuesta inmediata a los recientes ataques iraníes contra barcos mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

El Mando Central (CENTCOM) de Estados Unidos anunció que ayer, 7 de julio, sus fuerzas “completaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, alcanzando más de 80 objetivos con municiones de precisión como respuesta inmediata a los recientes ataques iraníes contra barcos mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

En un comunicado, el mando informó que sus fuerzas atacaron los “sistemas de defensa aérea, las redes de mando y control, las estaciones de radar costeras, las capacidades de misiles antibuque y más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho y sus inmediaciones con el fin de debilitar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por este corredor comercial”.

El mando señaló que, “recientemente, Irán atacó tres barcos mercantes que transitaban por el estrecho: el M/T Al Rekayyat, con bandera de las Islas Marshall; el M/T Wedyan, con bandera de Arabia Saudita; y el M/T Cyprus Prosperity, con bandera de Liberia”, indicando que “esta agresión injustificada por parte de las fuerzas iraníes constituye una clara y peligrosa violación del alto el fuego y socava la libertad de navegación”.

“Las fuerzas del CENTCOM permanecen en posición de alerta y preparadas para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o se acate el acuerdo”, aseguró el mando.