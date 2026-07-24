El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica alegó que oficiales y militares estadounidenses habían abandonado sus bases y para instalarse en edificios de zonas urbanas para dirigir operaciones militares.

El CGRI insta a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de los edificios que albergan tropas estadounidenses El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica alegó que oficiales y militares estadounidenses habían abandonado sus bases y para instalarse en edificios de zonas urbanas para dirigir operaciones militares.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán instó este viernes a los residentes de los países que albergan fuerzas estadounidenses a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de los edificios que, según afirmó, se utilizaban como alojamiento clandestino para las tropas estadounidenses.

En un comunicado, el CGRI alegó que oficiales y militares estadounidenses habían abandonado sus bases y para instalarse en edificios de zonas urbanas para dirigir operaciones militares, e instó a la población civil a mantenerse inmediatamente a una distancia mínima de 500 metros de dichos lugares por su seguridad.

El CGRI también acusó a Washington de atacar infraestructura civil, incluyendo puentes, muelles pesqueros, embarcaciones, vehículos y vías férreas en Irán.

*Traducido por Daniel Gallego.