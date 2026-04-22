El MSC Francesca, vinculado a Israel, y el Epaminodes fueron detenidos por infracciones reiteradas, incluido operar sin autorización y presunta manipulación de los sistemas de navegación.

El CGRI de Irán anuncia que interceptó dos barcos en el estrecho de Ormuz por presuntas infracciones El MSC Francesca, vinculado a Israel, y el Epaminodes fueron detenidos por infracciones reiteradas, incluido operar sin autorización y presunta manipulación de los sistemas de navegación.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que sus fuerzas navales interceptaron este miércoles dos barcos en el estrecho de Ormuz por presuntas infracciones.

En un comunicado, la Marina del CGRI informó que los barcos, identificados como MSC Francesca (vinculado a Israel) y Epaminodes, fueron detenidos por infracciones reiteradas, incluido operar sin autorización y presunta manipulación de los sistemas de navegación.

La marina señaló que los buques intentaban salir del estrecho de forma encubierta y fueron interceptados gracias a la vigilancia de inteligencia. Según el comunicado, ambos barcos fueron trasladados a aguas territoriales iraníes para la inspección de su carga y documentación.

También afirmó que continúa monitoreando el tráfico marítimo en la vía marítima y advirtió que cualquier acción que viole las normas de navegación de Irán o amenace la seguridad marítima será respondida con acciones legales contundentes.

Por su parte, la Oficina de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO) informó esta mañana que un barco de carga fue atacado cerca de la costa iraní en el estrecho de Ormuz, siendo este el segundo incidente de este tipo reportado hoy.

La oficina indicó que un barco fue atacado aproximadamente a 8 millas náuticas al oeste de la costa iraní y posteriormente se detuvo, aunque no se reportaron daños ni víctimas.

En otro incidente, un portacontenedores reportó haber sido abordado por una lancha patrullera vinculada a la IRGC cerca del estrecho.

La UKMTO señaló que ha recibido decenas de informes de ataques y actividades sospechosas que afectan a buques en la región desde finales de febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.