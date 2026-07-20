La Marina del CGRI informó que el primer ataque tuvo como objetivo “hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir en Bahrein, destruyendo las instalaciones”.

El CGRI ataca “simultáneamente” instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait con misiles y drones La Marina del CGRI informó que el primer ataque tuvo como objetivo “hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir en Bahrein, destruyendo las instalaciones”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció este lunes que llevó ataques “simultáneos” con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial Fars, la Marina del CGRI informó que el primer ataque tuvo como objetivo “hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir en Bahrein, destruyendo las instalaciones”.

El IRGC afirmó que también atacó “hangares de preparación para los buques de la Task Force 59 (TF-59) en el puerto de Salman en Bahréin, destruyendo las estructuras y causando graves daños a los buques”.

En Kuwait, la fuerza iraní dijo que “atacó e incendió las instalaciones utilizadas para estacionar, apoyar y equipar a las fuerzas de comando navales especiales estadounidenses en el Campamento Arifjan, destruyéndolas por completo”.

*Traducido por Daniel Gallego.