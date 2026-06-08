Advirtió que las consecuencias de la actual escalada de tensiones para la economía global serán "responsabilidad del principal instigador en este ámbito: Estados Unidos".

El CGRI afirma que Israel inició "un juego peligroso" al llevar a cabo ataques contra objetivos civiles e industriales Advirtió que las consecuencias de la actual escalada de tensiones para la economía global serán "responsabilidad del principal instigador en este ámbito: Estados Unidos".

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró este lunes que Israel inició "un juego peligroso" al llevar a cabo ataques contra objetivos civiles e y de industrias petroleras.

En un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, el CGRI informó que lanzó un ataque con misiles contra Haifa, en el norte de Israel, hace unos minutos, en represalia por un ataque israelí contra la planta petroquímica iraní de Mahshahr, ocurrido horas antes.

Advirtió que las consecuencias de la actual escalada de tensiones para la economía global serán "responsabilidad del principal instigador en este ámbito: Estados Unidos".

Horas antes, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo una planta petroquímica en el suroeste de Irán, causando daños parciales al complejo industrial, según informaron funcionarios iraníes.

El ataque se produjo mientras sonaban las sirenas en varias ciudades de Israel tras lanzamientos de misiles por parte de Teherán.

La región se encuentra en tensión desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán a finales de febrero, lo que provocó represalias iraníes contra Israel y otros países de la región que albergan activos estadounidenses.

El 8 de abril se alcanzó un alto el fuego temporal, pero las negociaciones se estancaron posteriormente debido a las disputas sobre su implementación y los acontecimientos regionales subsiguientes.

*Traducido por Daniel Gallego.