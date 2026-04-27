Como parte de su agenda, el ministro tiene previsto reunirse con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, en Moscú.

El canciller iraní llega a Rusia para abordar asuntos regionales y globales tras una escala en Pakistán Como parte de su agenda, el ministro tiene previsto reunirse con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, en Moscú.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán llegó a Rusia este lunes para abordar asuntos regionales y globales tras una escala en Islamabad, la capital pakistaní, donde mantuvo conversaciones para poner fin al conflicto con Estados Unidos, según informaron medios estatales iraníes.

La visita a Rusia brinda la oportunidad de dialogar con funcionarios rusos sobre los últimos acontecimientos, declaró Abbas Araghchi en un comunicado a su llegada a San Petersburgo, según la emisora estatal IRIB News.

Como parte de su agenda, el ministro tiene previsto reunirse con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, en Moscú.

Respecto a su visita a Pakistán, Araghchi afirmó que, durante el viaje, que calificó de "exitoso", se revisó el proceso de negociaciones con Estados Unidos. "En cualquier caso, los 40 días de heroica resistencia del pueblo iraní deberían garantizar que podamos asegurar los derechos del pueblo iraní y proteger los intereses del país", argumentó.

Se han producido cambios en el proceso de negociación, y los enfoques erróneos y las exigencias excesivas de Estados Unidos impidieron que la ronda de conversaciones anterior, a pesar de los avances, alcanzara sus objetivos. "Por lo tanto, era necesario revisar la situación actual con nuestros amigos en Pakistán", añadió el ministro.

Respecto a su visita a Omán, Araghchi afirmó que era "necesario" mantener conversaciones para "desarrollar relaciones más amplias con nuestros vecinos" con el fin de "gestionar los problemas existentes".

Teherán y Omán deben mantener una estrecha coordinación para salvaguardar sus intereses mutuos, declaró. "Existe un amplio entendimiento común entre nosotros y Omán, y se acordó que las consultas continuarán a nivel de expertos".

*Traducido por Daniel Gallego.