Según datos de Flightradar, el avión sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia y Francia, todos estos Estados miembros de la CPI, en su ruta hacia Washington.

El avión que transporta a Netanyahu a EEUU volvió a cruzar el espacio aéreo de varios países europeos miembros de la CPI Según datos de Flightradar, el avión sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia y Francia, todos estos Estados miembros de la CPI, en su ruta hacia Washington.

El avión que transporta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos cruzó nuevamente este lunes el espacio aéreo de varios países europeos miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI en su contra.

Según datos de Flightradar, el avión sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia y Francia, todos estos Estados miembros de la CPI, en su ruta hacia Washington.

La ruta fue muy similar a las utilizadas durante las anteriores visitas de Netanyahu a Estados Unidos el 28 de diciembre y el 10 de febrero.

Durante su viaje a Nueva York en septiembre de 2025, el avión de Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero no entró en el espacio aéreo francés.

La CPI ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.

*Traducido por Daniel Gallego.