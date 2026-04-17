Asimismo, el 93% de los encuestados se opone a cualquier intervención militar de su país en la guerra.

El 87% de los alemanes prevé que el conflicto armado en Oriente Próximo se prolongue Asimismo, el 93% de los encuestados se opone a cualquier intervención militar de su país en la guerra.

Los alemanes no esperan que el conflicto armado en Oriente Próximo termine pronto a pesar de las negociaciones en curso, según una encuesta publicada este viernes por la cadena pública ZDF.

La encuesta revela que el 87% de los encuestados prevé que el conflicto se prolongue, mientras que solo el 9% cree que terminará en las próximas semanas.

También muestra que el 93% de los alemanes se opone a cualquier intervención militar de su país en la guerra.çRecientemente, el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que Berlín está dispuesto a contribuir militarmente a la seguridad del estrecho de Ormuz tras un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

En una intervención junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Berlín, Merz reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos, subrayando que «no habrá paz duradera en la región sin una solución diplomática».

Asimismo, afirmó que el programa nuclear iraní debe detenerse y que Teherán no debe adquirir armas nucleares.

*Traducido por Daniel Gallego.