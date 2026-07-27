Según una encuesta, el 58% de los encuestados manifestó incertidumbre sobre el conflicto, mientras que el 57% expresó frustración. Además, el 36% se mostró pesimista, mientras que solo el 19% se declaró optimista.

El 76% de los estadounidenses cree que la guerra entre EEUU e Irán ha resultado más difícil de lo que Trump esperaba Según una encuesta, el 58% de los encuestados manifestó incertidumbre sobre el conflicto, mientras que el 57% expresó frustración. Además, el 36% se mostró pesimista, mientras que solo el 19% se declaró optimista.

Una encuesta reciente realizada en Estados Unidos reveló que el 76% de los estadounidenses cree que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha resultado más difícil de lo que esperaba la administración Trump, según informó CBS News.

La encuesta fue realizada por CBS News y YouGov entre el 22 y el 24 de julio.

Según la encuesta, el 58% de los encuestados manifestó incertidumbre sobre el conflicto, mientras que el 57% expresó frustración. Además, el 36% se mostró pesimista, mientras que solo el 19% se declaró optimista.

La encuesta también reveló que el 20% de los encuestados creía que la guerra se había desarrollado según lo previsto, mientras que el 4% opinaba que había sido más fácil de lo esperado.

En cuanto al equilibrio de poder, el 40% de los encuestados creía que Estados Unidos se encontraba en la posición más ventajosa, mientras que el 38% opinaba que ninguna de las partes tenía ventaja.

Por su parte, el 22% creía que Irán se encontraba en la posición más ventajosa.

*Traducido por Daniel Gallego.