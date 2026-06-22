Aproximadamente el 78% de los encuestados manifestó su apoyo a la finalización del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras que el 22% se mostró a favor de continuar el conflicto "hasta que Irán se rinda".

El 37% de los estadounidenses cree que el acuerdo alcanzado con Irán favorece a este último Aproximadamente el 78% de los encuestados manifestó su apoyo a la finalización del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras que el 22% se mostró a favor de continuar el conflicto "hasta que Irán se rinda".

Una encuesta reciente realizada en Estados Unidos reveló que el 37% de los estadounidenses cree que el acuerdo alcanzado favoreció a Irán.

CBS News y YouGov llevaron a cabo la encuesta entre el 17 y el 19 de junio, con la participación de 2.519 adultos estadounidenses, sobre el acuerdo alcanzado con Irán.

Según la encuesta, el 37% de los encuestados afirmó que el acuerdo fue "mejor para Irán", mientras que el 22% opinó que fue "mejor para Estados Unidos".

Aproximadamente el 78% de los encuestados manifestó su apoyo a la finalización del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras que el 22% se mostró a favor de continuar el conflicto "hasta que Irán se rinda".

Sobre si Estados Unidos había detenido permanentemente el programa nuclear iraní, el 31% de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que el 69% expresó escepticismo.

Al preguntarles si Irán representaría una amenaza para la región en los próximos meses, el 59% respondió que "probablemente/definitivamente lo hará", mientras que el 40% respondió que "probablemente/definitivamente no lo hará".

Respecto a si el conflicto con Irán justificaba el costo para Estados Unidos, el 31% respondió afirmativamente, mientras que el 69% respondió negativamente.

Por otro lado, el 36% de los encuestados aprobó la gestión del presidente estadounidense Donald Trump en la situación con Irán, mientras que el 64% la desaprobó.

*Traducido por Daniel Gallego.