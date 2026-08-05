El 2 de febrero, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah, que ocupa desde mayo de 2024, de forma limitada y con estrictas restricciones.

Egipto presiona a Israel para que reabra el cruce fronterizo de Rafah a fin de que entren mercancías a la Franja de Gaza El 2 de febrero, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah, que ocupa desde mayo de 2024, de forma limitada y con estrictas restricciones.

Egipto presiona para que se reabra el cruce fronterizo de Rafah con Gaza para permitir la entrada de mercancías al enclave, informó este miércoles la Autoridad de Radiodifusión de Israel.

“Por el contrario, Israel insiste en limitar la entrada de mercancías al cruce de Kerem Shalom, que está bajo su control”, indicó la emisora.

Los servicios de seguridad y la cúpula política israelíes han informado a Estados Unidos y a Nikolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz, de su postura unificada de “no permitir la entrada de mercancías a la Franja de Gaza salvo a través del cruce de Kerem Shalom”, señaló la emisora, citando una fuente israelí anónima.

El 2 de febrero, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah, que ocupa desde mayo de 2024, de forma limitada y con estrictas restricciones.

Tras permanecer cerrado durante casi 20 días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Israel reabrió el cruce el 19 de marzo bajo el mecanismo operativo anterior y con estrictas restricciones.

El cruce fronterizo opera actualmente de forma limitada, solo para peatones. Decenas de pacientes, palestinos heridos y otras personas en situación de necesidad humanitaria pueden salir intermitentemente bajo estricta vigilancia y restricciones israelíes.

Miles de palestinos en Gaza siguen esperando permiso para viajar y recibir tratamiento médico.

Egipto no se había pronunciado oficialmente sobre el informe de la emisora israelí hasta las 09:30 GMT.

Antes del genocidio israelí en Gaza, cientos de palestinos viajaban diariamente a Egipto a través de Rafah, mientras que otros cientos regresaban al enclave. El cruce era gestionado por el Ministerio del Interior de Gaza y las autoridades egipcias sin intervención israelí.

Desde el inicio del genocidio israelí en Gaza el 8 de octubre de 2023, alrededor de 73.000 palestinos han muerto y más de 173.000 han resultado heridos, mientras que casi el 90% de la infraestructura civil del enclave ha sido destruida.

*Traducido por Daniel Gallego.