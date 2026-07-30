Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias del incidente y tomar las medidas necesarias “para proteger los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

Egipto confirma que un dron provocó un incendio a bordo de dos barcos en el puerto de Damietta Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias del incidente y tomar las medidas necesarias “para proteger los intereses y la seguridad nacional de Egipto”.

Egipto confirmó este jueves que un dron provocó un incendio a bordo de dos buques en el puerto de Damietta, en la costa mediterránea, un día después de que el fuego fuera controlado.

“Tras controlar el incendio que afectó a dos buques en el puerto de Damietta el 29 de julio de 2026, las investigaciones preliminares de las autoridades competentes determinaron que el incidente fue causado por un dron”, declaró el Gabinete egipcio en un comunicado y añadió que ninguna parte se había atribuido la responsabilidad del incidente.

Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias del incidente y tomar las medidas necesarias “para proteger los intereses y la seguridad nacional de Egipto”, agregó el comunicado.

La Autoridad Portuaria de Damietta informó posteriormente que el tráfico marítimo, las operaciones de carga y los servicios marítimos continuaban sin interrupción, un día después de que dos buques fueran atacados en el puerto.

“Varias terminales y muelles siguen recibiendo y despachando buques con regularidad, mientras que la carga, descarga y manipulación de todo tipo de mercancías se desarrollan a los ritmos operativos establecidos”, declaró la Autoridad Portuaria de Damietta, de propiedad estatal, en un comunicado.

La confirmación se produjo un día después de que una explosión afectara a una instalación flotante de almacenamiento de gas natural licuado (GNL), propiedad de Estados Unidos y operada por la empresa, con bandera de las Islas Marshall, en el puerto egipcio de Damietta, según la firma de análisis de riesgos marítimos Ambrey.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump prometió una respuesta “muy contundente” tras el impacto de un dron contra un buque metanero estadounidense en Egipto.

*Traducido por Daniel Gallego.