“El teniente Tyler James Feehan, de 25 años, murió en acción el 18 de julio”, mientras que “la soldado Isabella Gonzales, de 19 años, murió en acción el 17 de julio durante un ataque enemigo el 17 de julio de 2026 a la base aérea Muwaffaq Salti”.

EEUU revela las identidades de dos de sus militares fallecidos en los ataques de Irán a una base aérea en Jordania “El teniente Tyler James Feehan, de 25 años, murió en acción el 18 de julio”, mientras que “la soldado Isabella Gonzales, de 19 años, murió en acción el 17 de julio durante un ataque enemigo el 17 de julio de 2026 a la base aérea Muwaffaq Salti”.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló este lunes las identidades de dos de sus militares que habían fallecido en “servicio activo” y en apoyo a la Operación Resolución Inherente en los ataques de Irán a Jordania la semana pasada.

En una nota de prensa, el departamento informó que “el teniente Tyler James Feehan, de 25 años, de Ewa Beach, Hawaii, murió en acción el 18 de julio de 2026”, mientras que “la soldado Isabella Gonzales, de 19 años, de Carrollton, Texas, murió en acción el 17 de julio de 2026, durante un ataque enemigo el 17 de julio de 2026 a la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania”, y señaló que “el incidente está bajo investigación”.

El departamento indicó que Feehan estaba “asignado al 2º Batallón del 55º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea del 32º Mando de Defensa Aérea de Misiles del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte”, mientras que Gonzales estaba “asignada al 1er Batallón del 57º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea del 52ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea del 10º Mando de Defensa Aérea de Misiles del Ejército en Ansbach, Alemania”.