EEUU retira la mayor parte de su personal militar desplegado en Nigeria a principios de este año No obstante, continuará compartiendo inteligencia y manteniendo una cooperación más amplia en materia de seguridad.

Estados Unidos ha retirado a la mayor parte del personal militar desplegado en Nigeria a principios de este año para una operación conjunta antiterrorista en la cuenca del lago Chad, pero continuará compartiendo inteligencia y una cooperación más amplia en materia de seguridad.

Durante una rueda de prensa, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, el general Dagvin R. M. Anderson, afirmó que la operación logró sus objetivos inmediatos y que la mayoría de las tropas estadounidenses asignadas a la misión habían abandonado Nigeria, haciendo hincapié en que siguen comprometidos con el apoyo a la lucha de Nigeria contra el terrorismo mediante la colaboración en materia de inteligencia.

«Hemos retirado gran parte de nuestras fuerzas que participaron únicamente en esa operación, pero continuamos la colaboración que Nigeria solicitó para seguir compartiendo inteligencia y fomentando el entendimiento necesario para llevar a cabo estas difíciles tareas», declaró.

«Por lo tanto, esa operación en la cuenca del lago Chad, en Nigeria, no solo benefició a los países de la región, sino también a nivel mundial, al desarticular la red del ISIS», añadió Anderson.

El general estadounidense describió a Nigeria como un socio de seguridad capaz con un ejército fuerte, y afirmó que la cooperación entre ambos países había logrado avances significativos contra el grupo terrorista ISIS. “Creo que la alianza que hemos demostrado recientemente con Nigeria, un país grande y muy capaz, con una economía sólida, una población numerosa y educada y un ejército muy capaz, es fundamental”.

Según Anderson, la inteligencia proporcionada por Estados Unidos, combinada con las operaciones militares nigerianas, contribuyó al éxito en la eliminación del segundo al mando de la red global de ISIS. “Por lo tanto, creo que, de cara al futuro, este es un ejemplo de cómo buscamos colaborar con nuestros socios para ayudarlos a ser más efectivos, aportando únicamente las capacidades únicas de Estados Unidos que les permiten ser eficaces en estas luchas”, declaró.

También hizo un llamado a un mayor intercambio de inteligencia entre los países africanos para combatir el terrorismo, el tráfico ilícito y otras amenazas a la seguridad transnacional.

*Traducido por Daniel Gallego.