El CENTCOM comunicó que Irán lanzó varios misiles balísticos contra países vecinos de la región. Sin embargo, ninguno alcanzó sus objetivos.

EEUU neutraliza varios misiles balísticos y drones iraníes y lleva a cabo “ataques de autodefensa” contra Irán El CENTCOM comunicó que Irán lanzó varios misiles balísticos contra países vecinos de la región. Sin embargo, ninguno alcanzó sus objetivos.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos anunció que el pasado martes 2 de junio, sus fuerzas neutralizaron “con éxito” varios misiles balísticos y drones iraníes, y llevaron a cabo “ataques de autodefensa” en la isla de Qeshm en respuesta a los intentos de ataque de Irán en Oriente Próximo.

En un comunicado, el mando informó que Irán lanzó varios misiles balísticos contra países vecinos de la región. Sin embargo, ninguno alcanzó sus objetivos, mientras que dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron en el trayecto y tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados inmediatamente por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Baréin, según el mando.

Momentos antes, prosiguió el mando, sus fuerzas habían derribado tres drones de ataque unidireccionales lanzados por Irán contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales y señaló que sus fuerzas también llevaron a cabo “ataques de autodefensa” contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm.

El mando aseguró que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido y reiteró que sus fuerzas permanecen vigilantes y preparadas para defenderse de cualquier agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente.