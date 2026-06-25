“Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”.

EEUU moviliza un equipo de asistencia para desastres y un grupo de trabajo para Venezuela “Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”.

El subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa de Estados Unidos, Jeremy P. Lewin, anunció este jueves que su departamento “ya ha movilizado un equipo de asistencia para desastres y un grupo de trabajo para brindar y coordinar ayuda crucial al pueblo venezolano”.

Lewin afirmó que, “en colaboración con nuestros socios del Gobierno interino venezolano, Estados Unidos enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos durante los cruciales primeros días posteriores a este trágico desastre natural”.