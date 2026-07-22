Estados Unidos ha retirado a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que, según añadió, «esperemos que suponga la reactivación económica que el país necesita desesperadamente».

EEUU insta a Siria a centrarse en sus propios problemas internos y a asegurar su frontera con el Líbano Estados Unidos ha retirado a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que, según añadió, «esperemos que suponga la reactivación económica que el país necesita desesperadamente».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este miércoles que Washington está alentando a Siria a centrarse en sus propios problemas internos, instándola a asegurar su frontera con Líbano.

Al ser preguntado sobre si Estados Unidos está intentando involucrar a Siria en la lucha contra Hezbolá, Rubio respondió a la prensa: «Lo que hemos alentado a Siria a hacer es centrarse en sus propios problemas internos».

Estados Unidos ha retirado a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que, según añadió, «esperemos que suponga la reactivación económica que el país necesita desesperadamente».

«Siria es un país con una larga historia de convivencia pacífica entre diferentes comunidades», afirmó el máximo diplomático.

Añadió que Damasco tiene un «enorme proyecto entre manos en ese sentido, y por eso les hemos alentado a centrarse en él».

«Pero entendemos la amenaza que representa Hezbolá para este nuevo gobierno sirio, y que, de muchas maneras, ha intentado socavarlo a lo largo del tiempo», concluyó Rubio.

“Una de las mejores cosas que Siria puede hacer para asegurar su futuro es proteger su frontera con el Líbano, para que no haya armas entrando y saliendo de esa frontera con el fin de desestabilizar Siria”, añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.