El CENTCOM comunicó que bloqueó al M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Jarg.

EEUU inmoviliza un petrolero vacío que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el golfo Pérsico El CENTCOM comunicó que bloqueó al M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Jarg.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos anunció que el pasado martes 2 de junio, sus fuerzas inmovilizaron un petrolero vacío que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el golfo Pérsico.

En un comunicado, el mando informó que bloqueó al M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Jarg y argumentó que su tripulación ignoró repetidas advertencias y desobedeció sus órdenes en múltiples ocasiones durante un período de 24 horas.

Finalmente, prosiguió el mando, un avión estadounidense inmovilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas, impidiendo que el petrolero llegara a Irán.

El mando recordó que comenzó a implementar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril, y reveló que ha inmovilizado seis buques mercantes y desviado 122 mientras continúa el alto el fuego con Irán.