“Ayer, un buque de carga con bandera iraní intentó eludir el bloqueo estadounidense tras zarpar del” puerto iraní de “Bandar Abbas, salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní”, anunció el CENTCOM.

EEUU ha obligado a dar media vuelta a 10 barcos que intentaban evadir su bloqueo sobre el estrecho de Ormuz “Ayer, un buque de carga con bandera iraní intentó eludir el bloqueo estadounidense tras zarpar del” puerto iraní de “Bandar Abbas, salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní”, anunció el CENTCOM.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense anunció este jueves que, “ayer, un buque de carga con bandera iraní intentó eludir el bloqueo estadounidense tras zarpar del” puerto iraní de “Bandar Abbas, salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní”.

El mando afirmó que “el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG-111) logró desviar el buque, que ahora regresa a Irán” y señaló que “10 buques han sido obligados a dar la vuelta y ninguno ha logrado evadir el bloqueo desde que comenzó el bloqueo estadounidense el lunes”.