El ataque con misiles de crucero tuvo como objetivo el puente ferroviario de Ogtay Khan, en la provincia nororiental de Golestán, el jueves por la mañana.

EEUU ataca un puente ferroviario estratégico en el norte de Irán que conecta el país persa con China y Rusia El ataque con misiles de crucero tuvo como objetivo el puente ferroviario de Ogtay Khan, en la provincia nororiental de Golestán, el jueves por la mañana.

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos atacó un puente ferroviario estratégico en el norte de Irán que conecta el país persa con China y Rusia, según informó este jueves la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

El ataque con misiles de crucero tuvo como objetivo el puente ferroviario de Ogtay Khan, en la provincia nororiental de Golestán, el jueves por la mañana, añadió la agencia y describió el puente como un punto estratégico en el corredor ferroviario que conecta China, Turkmenistán e Irán.

El ataque se produjo mientras Irán suspendía el servicio de trenes de pasajeros entre Teherán y la ciudad nororiental de Mashhad, tras lo que los residentes locales describieron como un ataque estadounidense-israelí en un tramo de la línea.

La compañía ferroviaria estatal iraní informó que se enviaron equipos de reparación al lugar y que los pasajeros varados serían transportados por carretera a Mashhad.

Por su parte, el Mando Central del Ejército estadounidense anunció que sus fuerzas habían lanzado ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más la capacidad de Teherán de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El 17 de junio, Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo marco, mediado por Pakistán, con el objetivo de poner fin a su conflicto militar y allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, el miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el acuerdo había terminado, desencadenando así una nueva ronda de confrontación militar.

*Traducido por Daniel Gallego.