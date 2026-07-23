Rubio afirmó que “cualquier acuerdo que firmemos con cualquier país deberá someterse a un proceso de revisión del Congreso, por lo que nos aseguraremos de que, para obtener la aprobación del Congreso, contaremos con dichas salvaguardias”.

EEUU asegura que su acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita incluye salvaguardias Rubio afirmó que “cualquier acuerdo que firmemos con cualquier país deberá someterse a un proceso de revisión del Congreso, por lo que nos aseguraremos de que, para obtener la aprobación del Congreso, contaremos con dichas salvaguardias”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este jueves que el acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita deberá ser aprobado por el Congreso, y añadió que el acuerdo incluirá salvaguardias.

“Cualquier acuerdo que firmemos con cualquier país del mundo en materia de energía nuclear civil incluirá salvaguardias para garantizar que no pueda convertirse en un programa de armas”, declaró Rubio a la prensa en Filipinas.

“Cuando los países deciden desarrollar un programa nuclear pacífico, preferimos que lo hagan con nosotros. Arabia Saudita ha sido un socio estratégico importante. Sería lógico que firmáramos un acuerdo de este tipo”, agregó.

Rubio afirmó que “cualquier acuerdo que firmemos con cualquier país deberá someterse a un proceso de revisión del Congreso, por lo que nos aseguraremos de que, para obtener la aprobación del Congreso, contaremos con dichas salvaguardias”.

Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación nuclear, según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos el miércoles.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, firmaron el acuerdo de cooperación nuclear pacífica, conocido comúnmente como Acuerdo 123, junto con un acuerdo bilateral de salvaguardias, según informó la agencia en un comunicado.

*Traducido por Daniel Gallego.