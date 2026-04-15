El mando del CENTCOM comunicó que, “en menos de 36 horas desde la implementación del bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio marítimo que entra y sale de Irán”.

EEUU afirma que su bloque a los puertos de Irán “se aplica de forma imparcial a barcos de todas las naciones” El mando del CENTCOM comunicó que, “en menos de 36 horas desde la implementación del bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio marítimo que entra y sale de Irán”.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense afirmó este miércoles que los destructores de la Marina de Estados Unidos “forman parte de las unidades que ejecutan el bloqueo naval que afecta a los puertos iraníes”.

El mando explicó que “el bloqueo se aplica de forma imparcial a barcos de todas las naciones que entran o salen de las zonas costeras o puertos de Irán”, e informó que “un destructor cuenta con una tripulación de más de 300 marineros altamente capacitados para realizar operaciones marítimas ofensivas y defensivas”.

Por su parte, el comandante del CENTCOM, el almirante Charles Bradford Cooper II, reiteró que “se ha implementado un bloqueo total de los puertos iraníes mientras las fuerzas estadounidenses mantienen la superioridad marítima en Oriente Medio”.

Cooper indicó que “se estima que el 90% de la economía iraní depende del comercio marítimo internacional” y enfatizó que, “en menos de 36 horas desde la implementación del bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio marítimo que entra y sale de Irán”.