El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó el ataque y lo describió como un acto terrorista iraní, afirmando que no se registraron heridos.

EAU informa que un barco cisterna suyo fue alcanzado por dos drones iraníes mientras transitaba por el estrecho de Ormuz El Ministerio de Asuntos Exteriores condenó el ataque y lo describió como un acto terrorista iraní, afirmando que no se registraron heridos.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó este lunes que un barco cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) fue alcanzado por dos drones iraníes mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó el ataque y lo describió como un acto terrorista iraní, afirmando que no se registraron heridos.

"EAU insiste en la necesidad de que Irán cese estos ataques traicioneros y garantice su pleno compromiso de detener todas las hostilidades y reabrir el estrecho de forma total e incondicional, logrando así la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales", señaló el ministerio.

Previamente, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) había comunicado que un barco cisterna fue alcanzado por proyectiles desconocidos en aguas al norte de Fujairah, en EAU.

El UKMTO indicó que había recibido un informe de un incidente a aproximadamente 78 millas náuticas (144 kilómetros) al norte de la ciudad y añadió que no se había reportado ningún impacto ambiental.

*Traducido por Daniel Gallego.