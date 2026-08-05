Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una potente detonación en la ciudad de Kfar Tebnit.

Drones israelíes sobrevuelan a baja altura la capital libanesa Beirut Las fuerzas israelíes llevaron a cabo una potente detonación en la ciudad de Kfar Tebnit.

Drones israelíes sobrevolaron a baja altura la capital libanesa Beirut, sus suburbios del sur, la ciudad sureña de Tiro y localidades cercanas este miércoles.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) oficial del Líbano informó sobre vuelos de drones israelíes a baja altitud sobre Beirut y sus suburbios del sur, así como sobre Tiro y pueblos y ciudades circundantes en el sur del Líbano.

En relación con esto, la agencia informó que las fuerzas israelíes llevaron a cabo una potente explosión en la ciudad de Kfar Tebnit. No proporcionó más detalles sobre la naturaleza de la explosión ni los daños resultantes.

Estos incidentes se produjeron mientras Israel continuaba con sus violaciones a pesar de la séptima ronda de negociaciones directas entre Beirut y Tel Aviv. Las conversaciones comenzaron el martes en Roma, la capital italiana, y está previsto que continúen hasta el jueves.

A pesar de haber firmado un acuerdo marco mediado por Estados Unidos en junio, Israel ha continuado su ofensiva contra el Líbano, que comenzó el 2 de marzo y ha dejado 4.333 muertos y 12.250 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Israel ocupa partes del sur del Líbano, algunas tomadas hace décadas y otras durante la guerra de 2023-2024. En su ofensiva actual, ha avanzado más de 10 kilómetros en territorio libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.