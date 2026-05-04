Como consecuencia del ataque, el buque no pudo continuar su ruta y "se vio obligado a regresar y abandonar la zona".

Dos misiles habrían impactado un buque de la Marina estadounidense en el golfo de Omán Como consecuencia del ataque, el buque no pudo continuar su ruta y "se vio obligado a regresar y abandonar la zona".

Irán declaró este lunes que dos misiles impactaron un buque de la Marina estadounidense cerca de la isla de Jask, en el sur del país, tras ignorar las advertencias de detenerse, según informó la agencia de noticias semioficial Fars.

"El buque, que navegaba hoy por el estrecho de Ormuz violando las normas de seguridad marítima cerca de Jask, fue atacado con misiles tras ignorar una advertencia de la Marina de la República Islámica de Irán", informó Fars, citando fuentes locales.

Como consecuencia del ataque, el buque no pudo continuar su ruta y "se vio obligado a regresar y abandonar la zona", añadió la agencia sin dar más detalles sobre la magnitud de los daños ni sobre posibles víctimas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había advertido previamente que cualquier buque que infrinja los protocolos de tránsito emitidos por Teherán en el estrecho de Ormuz "será interceptado por la fuerza".

Hasta el momento, Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las declaraciones iraníes.

*Traducido por Daniel Gallego.