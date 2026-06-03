Los legisladores indican que esto ha creado un "punto débil inaceptable" en la infraestructura digital del gobierno.

Diputados advierten que Palantir ha adquirido un papel desproporcionado en el sector público de Reino Unido Los legisladores indican que esto ha creado un "punto débil inaceptable" en la infraestructura digital del gobierno.

Un grupo multipartidista de legisladores británicos advirtió este miércoles que la empresa tecnológica estadounidense Palantir, favorable a Israel, ha adquirido un papel desproporcionado en el sector público de Reino Unido, creando lo que describen como un "punto débil inaceptable" en la infraestructura digital del gobierno.

En un informe sobre la agenda de transformación digital del gobierno, el Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de los Comunes afirmó que la creciente dependencia de un número reducido de grandes proveedores tecnológicos —en particular empresas como Palantir, Microsoft y Amazon Web Services— deja vulnerables los servicios públicos esenciales y socava la soberanía tecnológica del país.

El comité instó al gobierno a ejercer la cláusula de rescisión del contrato de la Plataforma Federada de Datos del Servicio Nacional de Salud con Palantir en 2027 y a desarrollar una alternativa interna o buscar un proveedor con sede en el Reino Unido.

Estas preocupaciones se hacen eco de una reciente disputa sobre la expansión de Palantir en la policía británica. A principios de este año, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, bloqueó un contrato propuesto por la Policía Metropolitana con la empresa, valorado en más de 67 millones de dólares, después de que los funcionarios advirtieran que el proceso corría el riesgo de vincular a la fuerza policial a un único proveedor.

El Ayuntamiento afirmó que el proceso de contratación había generado riesgos legales y de reputación, y que no había demostrado adecuadamente una buena relación calidad-precio.

*Traducido por Daniel Gallego.