Refiriéndose a la situación en el Líbano, declaró que «es absolutamente insoportable ver que el Líbano se encuentra sin ninguna ayuda».

Diputada francesa pide sancionar a Netanyahu por la inacción de la comunidad internacional Refiriéndose a la situación en el Líbano, declaró que «es absolutamente insoportable ver que el Líbano se encuentra sin ninguna ayuda».

Mathilde Panot, diputada del partido Francia Inquebrantable en la Asamblea Nacional francesa, pidió sanciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, argumentando que la comunidad internacional no ha respondido de manera coherente a la guerra en Oriente Medio.

«Sanciones contra Netanyahu, pues es absurdo que se hayan impuesto 19 rondas de sanciones contra Putin», declaró Panot, refiriéndose a las medidas impuestas por la guerra en Ucrania. «Tenemos un mundo y una comunidad internacional que permiten que Trump y Netanyahu arrastren al mundo entero a una guerra que, dicho sea de paso, es ilegal», afirmó en una entrevista con Franceinfo.

«Por lo tanto, cabe preguntarse qué está haciendo el mundo, y en particular Francia».

Panot instó a Francia a asumir un papel diplomático más firme a través de las instituciones internacionales. «Francia, por ejemplo, debería proponer que estas negociaciones se celebren en el seno de las Naciones Unidas, en lugar de al margen del derecho internacional y bajo el dominio del más fuerte», declaró.

También hizo un llamamiento a la acción coordinada entre los países que se oponen al conflicto. «Francia debería formar un frente de rechazo con otros países, como España, que se opone a esta guerra ilegal», añadió.

«En resumen, Francia debería actuar por la paz y, en particular, decidir sobre las sanciones contra Netanyahu, ya que es absurdo que se hayan impuesto 19 rondas de sanciones a Putin por violar el derecho internacional en Ucrania y aún ninguna contra Netanyahu, mientras anexa el sur del Líbano, continúa el genocidio en Gaza y promueve la expansión de los asentamientos».

Panot también criticó la forma en que se presentan las operaciones militares de Israel. «No es una guerra contra Hamás, es un genocidio contra el pueblo palestino», afirmó. «No soporto oír que es una guerra contra Hezbolá; no, es una guerra contra el pueblo libanés», agregó, y añadió que «la guerra contra Hezbolá es un pretexto».

Refiriéndose a la situación en el Líbano, declaró que «es absolutamente insoportable ver que el Líbano se encuentra sin ninguna ayuda». «Habríamos ayudado al ejército regular libanés porque hoy no tiene los medios para garantizar la soberanía del Líbano», añadió.

Panot también criticó el enfoque general de la política exterior francesa. «Creo que desde hace mucho tiempo tenemos un problema de vasallaje con Estados Unidos», afirmó. «Por eso, nosotros (Francia Inquebrantable) exigimos abandonar el mando integrado de la OTAN para que Francia tenga una voz no alineada al servicio de la paz».

*Traducido por Daniel Gallego.