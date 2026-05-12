El columnista Nicholas Kristof afirmó haber entrevistado a 14 hombres y mujeres palestinos que describieron agresiones sexuales y otros abusos durante su detención o ataques perpetrados por las fuerzas israelíes y los colonos.

Detenidos palestinos habrían sido víctimas de violencia sexual generalizada en Israel El columnista Nicholas Kristof afirmó haber entrevistado a 14 hombres y mujeres palestinos que describieron agresiones sexuales y otros abusos durante su detención o ataques perpetrados por las fuerzas israelíes y los colonos.

Un columnista del The New York Times ha denunciado que los detenidos palestinos han sido víctimas de violencia sexual generalizada por parte de guardias penitenciarios, soldados, ocupantes e interrogadores israelíes, citando entrevistas con exdetenidos e informes de organizaciones de derechos humanos.

En una columna titulada El silencio que acompaña a la violación de palestinos, el columnista Nicholas Kristof afirmó haber entrevistado a 14 hombres y mujeres palestinos que describieron agresiones sexuales y otros abusos durante su detención o ataques perpetrados por las fuerzas israelíes y los colonos.

Kristof escribió que «no hay pruebas de que los líderes israelíes ordenen violaciones», pero argumentó que las autoridades israelíes han creado «un aparato de seguridad donde la violencia sexual se ha convertido en una práctica habitual», citando un informe de la ONU, uno de los «procedimientos operativos estándar» de Israel.

El artículo incluía testimonios de exdetenidos que denunciaron violaciones, palizas, amenazas de violencia sexual y humillaciones durante su encarcelamiento.

Kristof citó informes de organizaciones como Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B’Tselem y el Comité para la Protección de los Periodistas, que documentan denuncias de abusos sexuales y malos tratos a detenidos palestinos.

El columnista también hizo referencia a un informe de la ONU de 49 páginas publicado el año pasado que acusaba a Israel de someter sistemáticamente a los palestinos a torturas con connotaciones sexuales. El artículo afirmaba además que, tras su liberación, las autoridades israelíes advirtieron a algunos exdetenidos que no hablaran públicamente sobre los supuestos abusos.

*Traducido por Daniel Gallego.