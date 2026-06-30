La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 (19:00 GMT) del lunes frente a un edificio residencial en el principado,

Descartada la hipótesis de terrorismo en el reciente atentado con explosivos en Mónaco La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 (19:00 GMT) del lunes frente a un edificio residencial en el principado,

La hipótesis de atentado terrorista ha sido descartada en esta etapa de la investigación sobre la explosión de un paquete que dejó tres heridos en Mónaco, según informó este martes la cadena francesa BFMTV, citando una fuente cercana a la investigación.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 (19:00 GMT) del lunes frente a un edificio residencial en el principado, dejando dos víctimas con heridas graves y una tercera con heridas leves.

Inicialmente, la fiscalía había descrito el incidente como "probablemente un atentado", antes de que el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, instara a la cautela respecto a la clasificación legal del caso, pidiendo moderación en la formulación de conclusiones.

Según los informes, el sospechoso permanece prófugo y las autoridades lo buscan activamente, con un importante operativo de seguridad desplegado en todo Mónaco y la zona fronteriza francesa.

Unidades de la gendarmería francesa, junto con dos helicópteros, se han movilizado para apoyar a la policía monegasca en el marco de la operación de búsqueda.

Los investigadores creen que el sospechoso huyó a pie hacia la comuna francesa vecina de Beausoleil tras colocar el artefacto explosivo, antes de perder su rastro. Aún no ha sido identificado formalmente.

La densa red de vigilancia de Mónaco, que abarca unos 2 kilómetros cuadrados (0,75 millas cuadradas), incluye más de 1.200 cámaras, y Beausoleil también está bajo estricta vigilancia.

Los informes iniciales que sugerían la presencia de tornillos y fragmentos metálicos dentro del artefacto no han sido confirmados por la policía forense.

La naturaleza del explosivo se está analizando mientras continúa la investigación.

*Traducido por Daniel Gallego.