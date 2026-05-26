El subdirector regional para Oriente Medio y África del Norte de la FICR, Cristhian Cardoza, señaló que los sistemas de salud, la seguridad alimentaria y las operaciones humanitarias están bajo creciente tensión en Irán y el Líbano.

Cruz Roja advierte agravamiento de "crisis silenciosas" en Oriente Medio El subdirector regional para Oriente Medio y África del Norte de la FICR, Cristhian Cardoza, señaló que los sistemas de salud, la seguridad alimentaria y las operaciones humanitarias están bajo creciente tensión en Irán y el Líbano.

Múltiples crisis humanitarias "silenciosas" se están agravando en todo Oriente Medio, advirtió este martes 26 de mayo el subdirector regional para Oriente Medio y África del Norte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Cristhian Cardoza.

Cardoza indicó en un comunicado que millones en la región continúan enfrentando desplazamiento, sistemas de salud dañados, medios de vida interrumpidos y dificultades crecientes para acceder a servicios esenciales, lo que tendrá consecuencias “que durarán años”.

El comunicado señaló que las tensiones geopolíticas y las restricciones que afectan las rutas de transporte, incluyendo en el estrecho de Ormuz, están interrumpiendo las cadenas de suministro humanitario e incrementando los costos de entrega de ayuda.

En Irán, la organización indicó que la prestación de servicios de salud sigue severamente interrumpida, incluyendo en 56 centros de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní a nivel nacional, mientras que la escases de medicinas y equipo médico se está volviendo cada vez más peligrosa para pacientes con enfermedades crónicas.

El representante de la FICR también advirtió que la inseguridad alimentaria se está agravando en el Líbano, donde casi una de cada cuatro personas, alrededor de 1,24 millones, se espera que enfrente inseguridad alimentaria aguda entre abril y agosto.

El comunicado indicó que seis voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han sido asesinados en Irán y el Líbano desde la reciente escalada, y advirtió que la severa escases de financiamiento podrían obligar a las operaciones humanitarias a reducirse.

El llamado de emergencia de la FICR para Irán está financiado en un 4%, mientras que el porcentaje para el Líbano se mantiene en un 14%.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.