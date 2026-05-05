El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, y otros altos funcionarios asistieron a la reunión, indicó la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, sin dar más detalles al respecto.

Corea del Sur analiza la respuesta al incendio tras una explosión en su barco granelero HMM Namu en el estrecho de Ormuz El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, y otros altos funcionarios asistieron a la reunión, indicó la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, sin dar más detalles al respecto.

La oficina presidencial de Corea del Sur convocó este martes una reunión para analizar la respuesta al incendio que se desató tras una explosión a bordo de un barco granelero con bandera panameña y operado por la compañía surcoreana HMM Co en el estrecho de Ormuz, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, y otros altos funcionarios asistieron a la reunión, indicó la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, sin dar más detalles al respecto.

La explosión ocurrió alrededor de las 8:40 pm del lunes (hora de Corea), mientras el HMM Namu se encontraba anclado en aguas cercanas a Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó HMM.

El incendio se originó en la sala de máquinas y la tripulación utilizó dióxido de carbono para combatirlo durante aproximadamente cuatro horas. No se reportaron heridos, informó la compañía este martes.

HMM señaló que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el incendio fue extinguido y que posteriormente inspeccionará la sala de máquinas para evaluar los daños.