De acuerdo con la última sentencia del Tribunal de Distrito de Oslo, Hoiby fue declarado culpable de dos cargos de violación, así como de violencia doméstica y agresión con agravantes.

Condenado a 4 años de prisión el hijo de la princesa heredera de Noruega por violación De acuerdo con la última sentencia del Tribunal de Distrito de Oslo, Hoiby fue declarado culpable de dos cargos de violación, así como de violencia doméstica y agresión con agravantes.

Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue declarado culpable de violación y condenado a cuatro años de prisión este lunes, según informó la cadena NRK.

De acuerdo con la última sentencia del Tribunal de Distrito de Oslo, Hoiby fue declarado culpable de dos cargos de violación, así como de violencia doméstica y agresión con agravantes.

También se le ordenó pagar un total de 580.000 coronas noruegas (60.848 dólares) en concepto de indemnización a cuatro mujeres. Sin embargo, fue absuelto de dos de los cuatro cargos de violación.

Hoiby también fue declarado culpable de un delito de drogas, y el fiscal estatal, Sturla Henriksbo, solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión durante el juicio.

Hoiby podría permanecer en prisión preventiva, mientras que su abogado defensor anunció que solicitará su liberación. Mientras tanto, tanto Hoiby como la fiscalía pueden apelar, ya que el veredicto no es definitivo.

*Traducido por Daniel Gallego.