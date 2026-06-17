Un grupo de colonos irrumpió en Jiljilya al amanecer e incendió su mezquita, quemando la sala de oración femenina y causando daños en las paredes exteriores.

Colonos israelíes incineran partes de dos mezquitas en la Cisjordania ocupada Un grupo de colonos irrumpió en Jiljilya al amanecer e incendió su mezquita, quemando la sala de oración femenina y causando daños en las paredes exteriores.

Este miércoles, colonos israelíes incendiaron partes de dos mezquitas en las aldeas de Jiljilya y Mazra’a al-Nubani, al norte de Ramala en la Cisjordania ocupada, y pintaron consignas en hebreo en sus muros.

Un grupo de colonos irrumpió en Jiljilya al amanecer e incendió su mezquita, quemando la sala de oración femenina y causando daños en las paredes exteriores, según informaron fuentes locales a la Agencia Anadolu.

Jiljilya ha experimentado recientemente una escalada en los ataques de los ocupantes, añadieron las fuentes.

El mes pasado, los colonos atacaron la aldea y robaron un rebaño de ovejas.

En un incidente aparte, los colonos atacaron Mazra’a al-Nubani e incendiaron una mezquita, causando daños materiales. Pintaron consignas en hebreo en las paredes de ambas mezquitas.

La Cisjordania ocupada ha sido escenario de una escalada de ataques por parte del ejército israelí y las fuerzas de ocupación contra los palestinos y sus propiedades, incluyendo incendios provocados, confiscación de tierras e impedimento del acceso de los agricultores a sus terrenos, especialmente en zonas cercanas a asentamientos y puestos de avanzada.

Desde el 8 de octubre de 2023, la escalada israelí en Cisjordania ha causado la muerte de 1.169 palestinos y heridas a otros 12.666, mientras que alrededor de 23.000 han sido arrestados y 33.000 desplazados, según cifras oficiales palestinas.

*Traducido por Daniel Gallego.