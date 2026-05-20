El nuevo asentamiento divide la localidad de Umm al-Khair en dos secciones y bloquea las carreteras utilizadas por estudiantes y residentes.

Colonos israelíes establecen un asentamiento ilegal en la Cisjordania ocupada El nuevo asentamiento divide la localidad de Umm al-Khair en dos secciones y bloquea las carreteras utilizadas por estudiantes y residentes.

Colonos israelíes comenzaron a establecer un asentamiento ilegal en una aldea de la región de Masafer Yatta, en la gobernación de Hebrón, al sur de la Cisjordania ocupada, bajo la protección del ejército, según informó un funcionario palestino el miércoles.

Khalil Hathaleen, jefe del consejo de la aldea de Umm al-Khair, declaró a la Agencia Anadolu que los ocupantes habían “empezado a construir un nuevo asentamiento en el centro de la aldea, instalando caravanas, levantando vallas y pavimentando carreteras”, y explicó que el nuevo asentamiento divide Umm al-Khair en dos secciones y bloquea las carreteras utilizadas por estudiantes y residentes.

Añadió que Umm al-Khair “ha sido objeto de una feroz y continua campaña por parte de los ocupantes”, y que la construcción del asentamiento se ha acelerado desde la medianoche con el objetivo de “intensificar la presión sobre los residentes y desplazarlos”. “El objetivo es expulsar a la gente, pero nos quedamos aquí”, afirmó.

El activista Ahmad Hathaleen afirmó que los ocupantes comenzaron a instalar caravanas en medio de la comunidad palestina de la noche a la mañana y añadió que el nuevo asentamiento “se apropia de decenas, o incluso cientos, de dunams de tierra de Umm al-Khair”, a pesar de que los residentes obtuvieron hace meses una sentencia de un tribunal israelí que lo declaraba ilegal.

Explicó que el establecimiento del asentamiento dividió Umm al-Khair en dos secciones, norte y sur, “para ejercer mayor presión sobre los palestinos en preparación para su desplazamiento” y señaló que los residentes de Umm al-Khair sufren ataques casi diarios por parte de los ocupantes, incluyendo demoliciones, avisos de amenaza y cortes en el suministro de agua y electricidad.

En varias zonas de Masafer Yatta se ha intensificado la violencia de los ocupantes y el establecimiento de asentamientos ilegales, en medio de las advertencias palestinas sobre los intentos de desplazar a las comunidades beduinas y agrícolas.

*Traducido por Daniel Gallego.