El ataque tuvo como objetivo un edificio perteneciente a la familia Bahja en el barrio de al-Jabal.

Cinco miembros de la misma familia mueren en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano El ataque tuvo como objetivo un edificio perteneciente a la familia Bahja en el barrio de al-Jabal.

Cinco miembros de la misma familia murieron en un ataque aéreo israelí durante la noche en la ciudad de Jibchit, en el sur del Líbano, a pesar de la tregua vigente, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA).

El ataque tuvo como objetivo un edificio perteneciente a la familia Bahja en el barrio de al-Jabal, informó la NNA.

El edificio quedó destruido y murieron Mohammad Jawad Bahja y su esposa Lotfiya, así como Amani Jaber y sus dos hijos, Mariam Hilal Bahja y Ali al-Rida Hilal Bahja, según la agencia.

Equipos de rescate y ambulancias trabajaron durante toda la noche para retirar los escombros del edificio destruido y recuperar los cuerpos de las víctimas, añadió la agencia.

Más de 2.500 personas han muerto y más de 1,6 millones han sido desplazadas por los ataques israelíes en todo el Líbano desde el 2 de marzo, según cifras oficiales libanesas.

Un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel entró en vigor el 17 de abril y se extendió por tres semanas más el jueves de la semana pasada.

*Traducido por Daniel Gallego.