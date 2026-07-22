El Departamento de Protección Civil y el Cuerpo Forestal coordinaban las operaciones contra los incendios que amenazaban zonas rurales, barrios residenciales y carreteras principales.

Cientos de evacuados por incendios forestales en la isla italiana de Sicilia El Departamento de Protección Civil y el Cuerpo Forestal coordinaban las operaciones contra los incendios que amenazaban zonas rurales, barrios residenciales y carreteras principales.

Decenas de incendios forestales asolaron la isla italiana de Sicilia este miércoles, poniendo a prueba los servicios de emergencia y obligando a la evacuación de más de 100 personas, según informaron medios locales.

El Departamento de Protección Civil y el Cuerpo Forestal coordinaban las operaciones contra los incendios que amenazaban zonas rurales, barrios residenciales y carreteras principales, informó la emisora pública Rai.

La situación más crítica se registró en la provincia oriental de Catania, donde los bomberos llevaron a cabo 11 operaciones. Los incendios afectaron a varias zonas, entre ellas Librino, Belpasso, Zafferana Etnea, Licodia Eubea, Adrano, Caltagirone y Mascali.

Se desplegaron varios aviones de extinción de incendios Canadair, incluido uno enviado desde Cagliari, en la vecina isla de Cerdeña.

En la provincia sureña de Agrigento, un gran incendio avivado por los vientos sirocos alcanzó Santo Stefano Quisquina, lo que provocó la evacuación preventiva de más de 100 personas.

Los bomberos fueron desplegados para proteger una instalación de almacenamiento de oxígeno, la clínica Ignazio Attardi, una gasolinera y una fábrica de fuegos artificiales. También se enviaron refuerzos de los Carabinieri y la policía a la zona.

El alcalde Francesco Cacciatore calificó la situación de «dramática» e instó a los residentes de los distritos de Canfuto y Bosco a evacuar sus hogares «inmediatamente».

La carretera estatal SS118 Corleonese Agrigentina fue cerrada temporalmente en ambos sentidos cerca de la localidad.

La provincia de Palermo también luchaba contra decenas de incendios. Los incendios en los alrededores de Monreale obligaron al cierre temporal de la carretera estatal SS186, mientras que nuevos incendios en Castronovo di Sicilia dañaron viviendas y negocios rurales.

Los incendios también interrumpieron el tráfico en la autopista Palermo-Catania, que fue cerrada cerca del cruce de Irosa.

Se notificaron brotes adicionales en las provincias de Siracusa, Trapani, Enna, Messina y Caltanissetta, incluso cerca de un parque eólico en Alia y en los municipios de Salemi, Mazara del Vallo, Piazza Armerina y Nissoria.

*Traducido por Daniel Gallego.