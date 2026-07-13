La declaración de Pekín se produjo después de que Estados Unidos e Irán anunciaran este lunes nuevos ataques de represalia.

China reitera su llamado al paso "libre" y "seguro" por el estrecho de Ormuz La declaración de Pekín se produjo después de que Estados Unidos e Irán anunciaran este lunes nuevos ataques de represalia.

China reiteró este lunes su llamado al paso "libre" y "seguro" por el estrecho de Ormuz ante el reinicio de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán.

"El estrecho de Ormuz es un estrecho para la navegación internacional. Reanudar el paso libre y seguro por el estrecho lo antes posible beneficia a todas las partes", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, a los periodistas en Pekín.

Lin afirmó que el paso por el estrecho debe "gestionarse adecuadamente".

La declaración de Pekín se produjo después de que Estados Unidos e Irán anunciaran el lunes nuevos ataques de represalia.

Según la emisora estatal iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y sistemas de radar en el vecino Omán.

Anteriormente, el ejército estadounidense anunció haber "completado una nueva oleada de ataques ofensivos" contra Irán, dirigidos contra decenas de emplazamientos militares con el objetivo de debilitar la capacidad de Irán para seguir atacando el tráfico marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz.

Las últimas declaraciones surgieron en medio de la escalada de enfrentamientos militares entre Irán y Estados Unidos tras los ataques a buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

*Traducido por Daniel Gallego.