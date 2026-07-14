"China está profundamente preocupada por la reanudación del conflicto militar en la región del Golfo", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a los periodistas en Pekín.

China insta a EEUU e Irán a evitar la reanudación de la guerra "China está profundamente preocupada por la reanudación del conflicto militar en la región del Golfo", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a los periodistas en Pekín.

China instó este martes a Estados Unidos e Irán a evitar la reanudación de la guerra después de que Washington anunciara la reimposición del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

"China está profundamente preocupada por la reanudación del conflicto militar en la región del Golfo", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a los periodistas en Pekín.

Lin instó a las partes involucradas a "atender el enérgico llamado a la paz y la estabilidad en la región, mantener la calma, actuar con moderación, salvaguardar el alto el fuego logrado con tanto esfuerzo y evitar el regreso de la guerra".

"Más importante aún", subrayó Lin, "Estados Unidos e Irán deben impedir que los combates se extiendan y causen más daño a personas inocentes".

"El respeto a los derechos e intereses legítimos de los países ribereños del estrecho de Ormuz, y la pronta reanudación del tránsito normal y seguro en el estrecho, es lo que la comunidad internacional desea ver", agregó.

"Las partes involucradas deben trabajar en la misma dirección y buscar una solución adecuada", concluyó el portavoz.

La declaración de China se produjo mientras Estados Unidos e Irán continuaban con los ataques militares, y el conflicto experimentó una nueva escalada con ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

Los últimos incidentes se produjeron en medio de las renovadas tensiones en torno al estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.