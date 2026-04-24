El Ministerio de Comercio afirmó que las entidades de la UE habían participado en la venta de armas a Taiwán o habían “conspirado con Taiwán” y añadió que las medidas se dirigen específicamente a los bienes de doble uso.

China impone restricciones de exportación a siete empresas de defensa con sede en la Unión Europea El Ministerio de Comercio afirmó que las entidades de la UE habían participado en la venta de armas a Taiwán o habían “conspirado con Taiwán” y añadió que las medidas se dirigen específicamente a los bienes de doble uso.

El Ministerio de Comercio de China impuso restricciones de exportación a siete empresas de defensa con sede en la Unión Europea (UE), incluidas entidades vinculadas al suministro de armas a Taiwán.

En un comunicado, el ministerio informó que entre las entidades añadidas a la lista de control de exportaciones se encuentran el fabricante de armas de fuego FN Herstal, con sede en Bélgica, así como institutos de investigación aeroespacial y empresas de inteligencia satelital.

El ministerio indicó que estas empresas tienen prohibido recibir artículos de "doble uso" —productos con posibles aplicaciones militares— originarios de China.

Sin mencionar a todas las empresas, el ministerio afirmó que las entidades de la UE habían participado en la venta de armas a Taiwán o habían “conspirado con Taiwán” y añadió que las medidas se dirigen específicamente a los bienes de doble uso.

China ha protestado reiteradamente contra la venta internacional de armas a Taiwán, a la que considera una "provincia separatista", y ya ha sancionado a varias empresas estadounidenses y a su personal por transferencias de armas a la isla.

La medida de Pekín se produjo un día después de que la Unión Europea aprobara su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia que también incluye al menos a un ciudadano chino y a 27 empresas con sede en China continental y Hong Kong por supuestos vínculos con Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania.

«Antes del anuncio de las medidas, China ya había informado a la UE de la situación pertinente a través del mecanismo de diálogo bilateral sobre control de exportaciones», declaró el ministerio.

*Traducido por Daniel Gallego.