Alrededor de 135.000 personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria catastrófica en 14 focos de conflicto en Darfur y Kordofán del Sur, y se teme que la situación empeore durante la temporada de escasez.

Casi 19,5 millones de personas en Sudán se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria Alrededor de 135.000 personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria catastrófica en 14 focos de conflicto en Darfur y Kordofán del Sur, y se teme que la situación empeore durante la temporada de escasez.

Casi 19,5 millones de personas en Sudán se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria al tiempo que el riesgo de hambruna persiste en varias zonas afectadas por el conflicto, advirtieron este viernes tres agencias de la ONU al cumplirse el cuarto año de la guerra civil en el país.

En un comunicado conjunto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF indicaron que dos de cada cinco personas en Sudán sufren niveles críticos de hambre o peores, según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC).

Si bien el último análisis de la IPC no identificó zonas que actualmente sufren hambruna, alrededor de 135.000 personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria catastrófica en 14 focos de conflicto en Darfur y Kordofán del Sur, y se teme que la situación empeore durante la temporada de escasez, de junio a septiembre.

Más de cinco millones de personas se encuentran en situación de emergencia alimentaria, mientras que otros 14 millones están en situación de crisis, señalaron las agencias.

El comunicado también advirtió sobre el empeoramiento de la crisis nutricional, con un estimado de 825.000 niños menores de cinco años que se prevé que sufran desnutrición aguda grave en 2026, lo que representa un aumento del 7% con respecto al año anterior.

“La hambruna continúa amenazando al pueblo de Sudán, ya que el hambre y la desnutrición ponen en peligro millones de vidas en este momento”, declaró la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, en el comunicado.

Según el director general de la FAO, Qu Dongyu, para prevenir más pérdidas de vidas y hambruna, es imprescindible ampliar urgentemente la asistencia agrícola de emergencia para impulsar la producción local de alimentos.

Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, advirtió que, sin una acción urgente y un acceso humanitario sostenido, “morirán más niños”.

Las agencias afirmaron que la asistencia humanitaria sigue siendo “críticamente insuficiente en comparación con la magnitud de las necesidades”, ya que, a abril, solo se había financiado el 20% del Plan de Necesidades y Respuesta Humanitarias de Sudán para 2026.

Entre febrero y mayo, las organizaciones humanitarias se propusieron llegar a 4,8 millones de personas cada mes, pero se estima que solo 3,13 millones recibieron asistencia en febrero.

Las agencias indicaron que el conflicto, el desplazamiento y las restricciones al acceso humanitario siguen obstaculizando las operaciones de socorro, mientras que la destrucción generalizada de infraestructuras ha limitado gravemente el acceso a la atención médica, el agua potable y el saneamiento.

Asimismo, exigieron el cese inmediato de las hostilidades e instaron a la comunidad internacional a aumentar la financiación y el acceso humanitario para evitar más pérdidas de vidas.

*Traducido por Daniel Gallego.