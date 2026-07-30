Los grandes anuncios publicitarios, ubicados a lo largo de las carreteras, promocionan a Gadi Eisenkot, exjefe del ejército israelí y líder del partido Yashar, y candidato a primer ministro en las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.

Carteleras publicitarias de la campaña de un político israelí generan controversia en la Administración grecochipriota Los grandes anuncios publicitarios, ubicados a lo largo de las carreteras, promocionan a Gadi Eisenkot, exjefe del ejército israelí y líder del partido Yashar, y candidato a primer ministro en las elecciones generales previstas para el 27 de octubre.

Las carteleras publicitarias de campaña que apoyan a un político de la oposición israelí han generado controversia en la Administración grecochipriota, irritando a los residentes locales por la creciente presencia de Israel y solicitando normas más estrictas sobre las campañas políticas extranjeras.

Los grandes anuncios publicitarios, ubicados a lo largo de las carreteras, promocionan a Gadi Eisenkot, exjefe del ejército israelí y líder del partido Yashar, cerca del aeropuerto de Larnaca, de cara a las elecciones parlamentarias israelíes previstas para el 27 de octubre.

Colocados en las rutas utilizadas por los viajeros hacia y desde el aeropuerto, la campaña está dirigida a los ciudadanos israelíes que visitan la parte grecochipriota de la isla durante las vacaciones.

Según informes, unos 590.000 israelíes visitaron la Administración grecochipriota en 2025, lo que convierte a Israel en el segundo mayor emisor de turismo después del Reino Unido y representa aproximadamente el 13% de todas las llegadas de turistas.

Un cartel en hebreo da la bienvenida a los turistas con el mensaje: «¡Israelíes, disfruten! Se lo merecen», mientras que otro se dirige a los viajeros con el mensaje: «¿Aterrizaron? ¿Se divirtieron? ¡Ahora vuelvan y ganen!».

Según el Cyprus Mail, la campaña de Eisenkot confirmó que las vallas publicitarias forman parte de su iniciativa oficial de acercamiento al extranjero, diseñada para animar a los israelíes que vacacionan en el extranjero a participar en las elecciones.

La campaña ha suscitado críticas de políticos que argumentan que la publicidad electoral de partidos políticos extranjeros no debería estar permitida en la administración grecochipriota.

Criticando las vallas publicitarias, el eurodiputado independiente Fidias Panayiotou declaró: «Esta foto no fue tomada en Israel, sino en mi país… Esta vez se trata de propaganda política, pero también es cada vez más común ver vallas publicitarias inmobiliarias en hebreo por toda la isla. Esto es simplemente inaceptable».

En otro vídeo, Panayiotou denunció los anuncios y advirtió sobre la posible adquisición de tierras por parte de israelíes.

«Esto no está bien. En Chipre debemos tener cuidado para que ningún tercer país venga y, poco a poco, se apropie de tierras importantes», afirmó, mientras compartía noticias sobre israelíes que compraban tierras, con un titular que advertía de una «forma de colonización».

*Traducido por Daniel Gallego.