Cancilleres árabes y musulmanes se reúnen en Jordania para formular una posición conjunta sobre Jerusalén

Şahin Demir
05 Agosto 2026•Actualizar: 05 Agosto 2026
Los ministros de Asuntos Exteriores árabes y musulmanes se reunieron este miércoles en Jordania para formular una posición conjunta sobre Jerusalén ante la escalada de medidas ilegales israelíes que atentan contra la identidad de la ciudad y sus lugares sagrados islámicos y cristianos.
Según la agencia estatal de noticias jordana Petra, la reunión congregó a miembros del comité ministerial árabe encargado de hacer frente a las políticas y medidas israelíes en Jerusalén, al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y a los ministros de Asuntos Exteriores de Türkiye, Pakistán, Indonesia y Malasia.
Los ministros debatieron la situación en Jerusalén y sus lugares sagrados, con el objetivo de adoptar una posición unificada contra la escalada de políticas y acciones ilegales de Israel.
El comité está integrado por Jordania, Túnez, Argelia, Arabia Saudita, Somalia, Irak, Qatar, Egipto y Marruecos, así como por el secretario general de la Liga Árabe.
Jordania fue la anfitriona de la reunión en su calidad de custodio de los lugares sagrados islámicos y cristianos de Jerusalén.
Las conversaciones se produjeron en medio de las continuas medidas israelíes que, según los países árabes y musulmanes, amenazan la identidad, el patrimonio religioso y el estatus histórico de Jerusalén.
*Traducido por Daniel Gallego.