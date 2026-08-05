Los ministros debatieron la situación en Jerusalén y sus lugares sagrados, con el objetivo de adoptar una posición unificada contra la escalada de políticas y acciones ilegales de Israel.

Cancilleres árabes y musulmanes se reúnen en Jordania para formular una posición conjunta sobre Jerusalén Los ministros debatieron la situación en Jerusalén y sus lugares sagrados, con el objetivo de adoptar una posición unificada contra la escalada de políticas y acciones ilegales de Israel.

Los ministros de Asuntos Exteriores árabes y musulmanes se reunieron este miércoles en Jordania para formular una posición conjunta sobre Jerusalén ante la escalada de medidas ilegales israelíes que atentan contra la identidad de la ciudad y sus lugares sagrados islámicos y cristianos.

Según la agencia estatal de noticias jordana Petra, la reunión congregó a miembros del comité ministerial árabe encargado de hacer frente a las políticas y medidas israelíes en Jerusalén, al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y a los ministros de Asuntos Exteriores de Türkiye, Pakistán, Indonesia y Malasia.

Los ministros debatieron la situación en Jerusalén y sus lugares sagrados, con el objetivo de adoptar una posición unificada contra la escalada de políticas y acciones ilegales de Israel.

El comité está integrado por Jordania, Túnez, Argelia, Arabia Saudita, Somalia, Irak, Qatar, Egipto y Marruecos, así como por el secretario general de la Liga Árabe.

Jordania fue la anfitriona de la reunión en su calidad de custodio de los lugares sagrados islámicos y cristianos de Jerusalén.

Las conversaciones se produjeron en medio de las continuas medidas israelíes que, según los países árabes y musulmanes, amenazan la identidad, el patrimonio religioso y el estatus histórico de Jerusalén.

*Traducido por Daniel Gallego.